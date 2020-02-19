Siyasi ayak arayanlar bu rakamlara iyi baksın! Hangi Genelkurmay Başkanı zamanında ne kadar FETÖ’cü atıldı?
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada “Fetullahçılık suç olmadığı için ihraç etmedik” dedi. Özkük'ün sözleri sonrası hangi Genelkurmay Başkanı zamanında ne kadar FETÖ’cü atıldığını yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "Fetullahçılık suç değilse, kendisinden önceki Genelkurmay başkanları yaptıkları ihraçlarla suç işlemişlerdi, öyle mi!" diyerek sert çıktı.
FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları sürerken gündemi meşgul eden konulardan bir tanesi de TSK'daki FETÖ'cü temizliği oldu. Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "Hangisinin zamanında ne kadar FETÖ'cü atıldı?" adlı köşe yazısında çarpıcı bilgileri kaleme aldı.
İşte Şener'in o yazısının ilgili bölümü:
2002 yılında Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanı olmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde "Fetullahçılık" ihraç sebebi olmaktan çıkmıştı. FETÖ çatı iddianamesi ve basına yansıyan rakamlara göre de Özkök'ün görev yaptığı 2003-2006 dönemde TSK'dan FETÖ'cülerin atılmadığı görülüyordu.
Nitekim Sözcü gazetesine bu konuda yaptığı açıklamada "Fetullahçılık suç olmadığı için ihraç etmedik" dedi. Hilmi Özkök'ün bu açıklamasından sonra CNN Türk televizyonunda bu sözlerini eleştirdiğimde kendisi programa bağlandı. "Fetullahçılık" konusunda yargı kararı olmadığını iddia ederken, "irtica" başlığı altında ihraçlarını yaptıklarını söyledi.
Oysa "Nurculuk/Fetullahçılık faaliyetleri" konusunda mahkeme kararları vardı, göreve geldiği 2003 yılında da FETÖ elebaşı Gülen hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4616 sayılı kanun çerçevesinde ertelenmiş bir mahkûmiyet kararı da çıkmıştı. Ayrıca 2004 yılının Haziran'ındaki MGK toplantısında bizzat kendisi Fetullahçıların "devlet içinde devlet olduğu, Emniyet, Milli Eğitim, Dışişleri ve TSK'ya sızdığına dair" rapor sunmuştu. Ayrıca kendisinin suç saymadığı "Fetullahçılık", "irtica" başlığı altında nasıl ihraç sebebi olabildi belli değil. Öte yandan Özkök'ün Genelkurmay Başkanlığı ile TSK'dan "Fetullahçılık" gerekçesiyle ihraçlar durmuş, kendisinden sonraki Genelkurmay başkanları da aynı yolu izlemişti. Ancak kendisinden önceki Genelkurmay başkanları "Fetullahçılık" gerekçesiyle subay ve astsubay ihraçlarına imza atmıştı. Eğer Özkök'ün deyimiyle "Fetullahçılık" suç değilse, kendisinden önceki Genelkurmay başkanları yaptıkları ihraçlarla suç işlemişlerdi, öyle mi!
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