AK Parti MKYK’da gündeme geldi! EYT için yeni sistem önerisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında önemli konular gündeme geldi. İdlib, Libya gibi önemli dış politika konuları ele alınırken toplantıda EYT konusunun yeniden konuşulduğu ve EYT'liler için yeni bir sistem önerisinde bulunulduğu belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, İdlib konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Sorun yaşanan hadiseleri sorunsuz alanlarla karıştırıp sürecin işin içinden çıkılmaz hale gelmesini istemiyoruz. Muhataplarımızdan da bunu bekliyoruz. Türkiye'nin Rusya ile bir taraftan S-400, Türk Akım; diğer taraftan pek çok ticari ilişkisi var. Bu ticari ilişkiler, gerek Soçi Anlaşması ile gerek Adana Mutabakatı ile ilgili hadiselerden ayrı alanlardır. Ama hem İdlib'deki hem Libya'daki süreç bundan sonra Akdeniz'deki suyu biraz daha ısıtacağa benziyor." dedi.



"İŞİMİZE BAKIYORUZ"

MYK toplantısında, son bir haftada iki İYİ Partili milletvekilinin istifa etmesi de gündeme geldi. Erdoğan'ın konuya ilişkin, "Filan partiden gelecek oya değil kendi işimize bakıyoruz. Ancak oradaki mevcut hareketlilik yarın istikametini bize çevirirse biz onu elbette ayrıca değerlendiririz. Kaldı ki biz doğru işler yaptıkça onlar gelmese bile tabanları bize gelir." değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.

MYK'da, bugün yapılacak TBMM grup toplantısında ikisi İYİ Parti'li toplam beş belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı ve parti rozetlerinin Erdoğan tarafından takılacağı bilgisi de paylaşıldı.



Bu arada Erdoğan'ın MYK'da son üç haftadır yapıldığı şekilde Meclis grup toplantılarının, salı yerine çarşamba günü yapılması yönünde planlama yapılması talimatını verdiği öğrenildi.



"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle istişare toplantılarının ikincisini dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Parti kaynaklarının aktardığı bilgiye göre toplantıda bir milletvekilinin "Çok sayıda vatandaştan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili şikâyet geliyor" demesi üzerine, Erdoğan konunun önceki gün yapılan Yüksek İstişare Kurulu'nda da gündeme geldiğini söyledi. Erdoğan, "Talimat verdim. İstanbul Sözleşmesi'ni bir daha gözden geçireceğiz. Bununla ilgili çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ EYT ÖNERİSİ

Milliyet'in haberine göre toplantıda bir milletvekilinin emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirdiği, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu belirtildi.



2014'TE İMZALANMIŞTI

2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için "İstanbul Sözleşmesi" olarak anılan, Türkiye'nin ilk imza atan ülke olduğu "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi", Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan sözleşme, Emine Bulut cinayetinin ardından gündem olmuş, kadın örgütleri sözleşmenin tam manasıyla uygulanması çağrısı yapmıştı. Ancak Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini isteyen bazı çevreler, sözleşmenin "Türk aile yapısına zarar verdiğini" savunuyor.