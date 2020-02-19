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Kayseri'de HTŞ operasyonu: 2 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020
KAYSERİ'DE HTŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haberine göre 'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 2 uyruklu gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kocasinan Jandarma Komutanlığı tarafından HTŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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