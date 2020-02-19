Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "tehlikeli oyun" hakkında açıklama: Okullarımıza duyuru yaptık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp düşürdüğü tehlikeli oyunla ilgili kritik uyarı geldi. Selçuk, "Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı uyardı.

Bakan Ziya Selçuk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:



"Üç gencin yan yana zıpladığı ve iki yandakinin ortadaki arkadaşına çelme takıp zıplarken yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."





