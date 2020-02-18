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Sözcü'den yine provokasyon! Yalanlarına depremi de alet ettiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
SÖZCÜ'DEN YİNE PROVOKASYON! YALANLARINA DEPREMİ DE ALET ETTİLER

Elazığlı depremzede Sultan Tarınç, devletin yardımlarına ilişkin sosyal medyada yer alan açıklamalarının çarpıtıldığı için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. depremi üzerinden provokasyona kalkışan Sözcü Gazetesi yaptığı skandal haberinde "Depremzedelerin "aç, susuz kaldığını" ve "toplanan paralar nereye gidiyor" diye isyan ettiklerini iddia etmişti. Gazetenin bu skandal haberine kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Elazığlı depremzede Sultan Tarınç, yaptığı açıklamada, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın da bulunduğu Dilek Sitesi'ndeki farklı bir blokta oturduğunu belirtti. Depremde oturdukları bina yıkılmadığı için Allah'a şükrettiklerini ifade eden Tarınç, "Depremde oturduğumuz bina ağır hasar aldı, ilk geceden evlerimiz mühürlendi, bir daha evimize giremedik. Depremin 4. günü evimize girebilmemiz için 2 saat izin verildi, 'evi 2 saatte boşaltacaksınız' dediler. Biz içeri girince bina tekrar sallanmaya başladı. Bunun üzerine dışarıdan 'Evlerinizden çıkın.' diye bağırdılar, biz de tekrar dışarı çıktık." diye konuştu.

BÜYÜK BİR MORAL BOZUKLUĞU YAŞADIKLARINI DİLE GETİRDİ
Tarınç, depremde hem kapı komşularını kaybettikleri hem de içerisindeki tüm eşyaları ile evlerinden oldukları için büyük bir moral bozukluğu yaşadıklarını dile getirdi. Böyle bir ruh haliyle dışarı çıktığı esnada kendisine uzanan mikrofona bazı söylemlerde bulunduğunu aktaran Tarınç, şöyle devam etti:

"O gün o kargaşada ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bizi bir muhtarlığa yolluyorlardı, bir 'a yolluyorlardı, bir başka yere yolluyorlardı. Bize doğru bir cevap veremiyorlardı, psikolojimiz de bozulmuştu. Zaten dışarıda soğuktaydık. O yüzden bir an için orada bir basın mensubu çıktı karşıma, bir mikrofon tuttu. Ben de o anki ruh haliyle öyle bir açıklama yaptım. Benim yaptığım ilk konuşmadan dolayı devletimin üstüne çok yüklenmişler. Biz devletimizin düşmanı değiliz. Ben o an için o ruh haliyle ne dediğimi bile bilmiyorum."

"SÖZLERİMİ BAŞKA YÖNE ÇEKTİLER"
Tarınç, devletin tüm imkanlarını 'daki depremzedeler için seferber ettiğini ancak kendisinin henüz kendilerine ulaşmayan yardımlardan dolayı aceleci davranarak şikayette bulunduğunu vurguladı.

Yaptığı açıklamayı sosyal medyadaki bazı çevrelerin fırsata dönüştürerek devlete yüklendiğini, kimilerinin ise "devlet düşmanı" diye kendisini eleştirdiğini aktaran Tarınç, bir anlık öfkeyle sarf ettiği sözlerin başka yerlere çekilmemesi gerektiğini vurguladı. Tarınç, şunları kaydetti:

"Ben devletime teşekkür ediyorum, devletim sesimi duydu ama insanlar sözlerimi başka yöne çektiler. Benim hakkımda kötü konuşanlara da suç duyurusunda bulunacağım, ondan sonra kim ne yaparsa yapsın. Rabb'im bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın, devletimize ve milletimize zeval vermesin."

SÖZCÜ GAZETESİ'DEN SKANDAL HABER
Yaptığı birçok yalan ve manipülatif haberle bilinen CHP yandaşı Sözcü, "Elazığlı depremzelere yardım ulaşmıyor" yalanıyla tepki çekmişti.

Elazığlı depremzede kadın Sultan Tarınç: Sözlerim çarpıltıldı | Video ELAZIĞLI DEPREMZEDE KADIN SULTAN TARINÇ: SÖZLERİM ÇARPILTILDI | VİDEO

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b&#252;lent duman bülent duman

devlet bu gazetelere acımasın ne ceza gerekiyorsa verdirsin çünkü bir kişi inansa vebal olur

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cevapla 18.02.2020 12:29
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