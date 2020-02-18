18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: AK Partili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
AK PARTİLİ GENÇ VEKİL TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Son dakika haberine göre; Rümeysa Kadak, 'dan 'ya dönerken 'da trafik kazası geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Kadak'ın kazayı sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

Katip Üyesi ve Rümeysa Kadak, 'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Kadak'ın kazayı sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, seçim bölgesi 'dan 'ya dönen Meclis'in en genç vekillerinden Kadak'ın makam aracı, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya çıkışı yakınlarında bir TIR ile bariyerler arasına sıkıştı.

Sağlık ekipleri, kazayı sıyrıklarla atlatan Rümeysa Kadak ile annesi, danışmanı ve şoförüne olay yerinde müdahale etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN