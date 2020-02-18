Son dakika: TOKİ sosyal konut çekiliş tarihleri açıklandı!

Son dakika haberi... TOKİ tarafından Türkiye genelinde yapılacak 100 bin sosyal konut projesinden beklenen haber geldi! TOKİ'den "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak." açıklaması yapıldı. Başkan Erdoğan tarafından projelerin 1,5 yılda sahiplerine teslim edilmesi talimatı verilmişti.

16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla başlayan sosyal konut başvurularında 1 milyon rakamı aşıldı. Büyük ilgi gören proje için belirlenen başvuru süresi 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla sona erdi.

Tüm gözler çekilişin ne zaman yapılacağına çevrilmişti.TOKİ2den 1 milyondan fazla insanın beklediği açıklama geldi. TOKİ'den "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak." açıklaması yapıldı.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

İSTANBUL'A 10 BİN KONUT

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde aslan payı Megakent İstanbul'un oldu. İstanbul projenin yüzde 10'una denk gelen 10 bin konuta sahip olacak. 10 bin konut Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla'da yapılacak.

1,5 YILDA TESLİM EDİLECEK

TOKİ 100 bin sosyal konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti. Erdoğan'ın müjdesinin ardından başvurular başladı. Başkan Erdoğan, dar gelirlileri ev sahibi yapma konusunda kararlılıklarına vurgu yaparak, "Her yıl en az 100 bin sosyal konut yapılacak" dedi. Başkan Erdoğan, TOKİ evlerinin 1,5 yılda sahiplerine teslim edilmesi talimatını verdi.

240 AYA KADAR VADE

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak.