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Niğde merkezli 6 ilde eski polislere FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
6 İLDE BASKIN! YAKALANDILAR

 'nın koordinesinde, Niğde merkezli olmak üzere toplam 6 ilde terör örgütü ’ye yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 5 yakalandı.

'de 'nın koordinesinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009'da polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavlarına ait soruların elde edilerek, üyelerine verilmesine yönelik çalışma başlattı.

OPERASON 6 İLE UZANDI

Niğde merkezli Aydın, , , ve 'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda; eski polisler A.Ş., H.B., İ.T., Ü.Ş. ve V.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin Niğde'de sorgusuna başlandı.

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67 İLDE OPERASYON BAŞLAMIŞTI

Niğde'deki bu son dakika haberi bu sabah başlatılan 467 kişilik Komiser yardımcılığı sınavı operasyonunun hemen ardından ajanslara düştü. Söz konusu dev operasyon da 67 ilde eş zamanlı olarak başlatılmıştı.

MALATYA'DA DA OPERASYON VAR

Öte yandan Malatya'da polis ekipleri, haklarında FETÖ/ üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda aralarında meslekten ihraç eski emniyet görevlisinin de bulunduğu şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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