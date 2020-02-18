Niğde merkezli 6 ilde eski polislere FETÖ operasyonu
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Niğde merkezli olmak üzere toplam 6 ilde terör örgütü FETÖ’ye yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 5 eski polis yakalandı.
Niğde'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009'da polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavlarına ait soruların elde edilerek, FETÖ üyelerine verilmesine yönelik çalışma başlattı.
OPERASON 6 İLE UZANDI
Niğde merkezli Aydın, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Malatya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda; eski polisler A.Ş., H.B., İ.T., Ü.Ş. ve V.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin Niğde'de sorgusuna başlandı.
67 İLDE OPERASYON BAŞLAMIŞTI
Niğde'deki bu son dakika haberi bu sabah başlatılan 467 kişilik Komiser yardımcılığı sınavı operasyonunun hemen ardından ajanslara düştü. Söz konusu dev operasyon da 67 ilde eş zamanlı olarak başlatılmıştı.
MALATYA'DA DA OPERASYON VAR
Öte yandan Malatya'da polis ekipleri, haklarında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda aralarında meslekten ihraç eski emniyet görevlisinin de bulunduğu şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
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