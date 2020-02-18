CHP'de kongresinde yine skandal! İmza ile tek aday belirlediğinin belgesi ortaya çıktı
CHP koridorlarında kongre sürecinde yaşananlar şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Kongreler yapılırken yaşanan kavgalar, yapılan baskılar, kadına hakaret, tekme, yumruk derken Mersin kongresinde yaşanan skandal ortaya çıktı. CHP il kurultaylarında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun ‘tek aday’ına karşı aday çıkaran delegelerin imzaları ‘hazır dilekçe’ ile geri çektirildi.
CHP'nin Mersin İl Kongre'sinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olarak işaret ettiği mevcut başkan Adil Akay'ın karşısında Alptekin Eser aday olunca daha önce örneğine rastlanmayan bir uygulamaya imza atıldı. Eser, seçime girebilmek için yeterli imzayı topladı. Edinilen son dakika bilgisine göre bunun üzerine devreye kongrenin divan başkanlığını yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç girdi.
"KARARIM DEĞİŞTİ BU SON BEYANIMDIR!"
Özkoç, Eser'e imza veren delegelere önceden matbu olarak hazırlanan ve üzerinde "16.02.2020 tarihinde yapılacak CHP il kongresi delegesi olarak CHP Mersin İl Başkanlığı'na Sayın Adil Akay'ı öneriyorum. Alptekin Eser'in aday olması için öneri belgesi imzalamış isem de; bu önerimi-imzamı geri çekiyorum. CHP Mersin İl Başkanlığı'na Sayın Adil Akay'ı öneriyorum. Bu beyan son beyanımdır" yazan dilekçeleri dağıtıp imzalamalarını istedi.
SALONDA ARBEDE ÇIKTI
Baskıya dayanamayan 49 delege Genel Merkez'in matbu olarak hazırladığı dilekçeyi imzaladı ve Eser'in adaylığı düştü. Alptekin Eser'in seçime girmesi engellenince gerginlik yaşandı. Arbede üzerine salona polis ekipleri çağrıldı. Salona giren çevik kuvvet polisleri kürsüde önlem aldı. Eser kendisinin aday gösterilmemesi için mücadele veren Divan Başkanı Engin Özkoç'a tepki gösterdi.
İŞTE DELEGEYE YAPILAN SON DAKİKA BASKISININ BELGESİ
Divan Başkanlığı'na verilmek üzere bastırılan dilekçelerde, "İmzamı çekiyorum, bu son beyanımdır" ifadeleri yer aldı.
ANKARA'DA DA DELEGE TAVIR ALDI
Ankara'da Genel Merkez'in dayattığı isim olan Ali Hikmet Akıllı 645 delegeden 315'inin oyunu alarak seçimi kazanabildi. Delege, İzmir ve İstanbul'da da benzer bir tavır almıştı.
Ankara'da önceki gece sonuçlanan seçimi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği ile tek aday olarak giren Ali Hikmet Akıllı kazandı. Ancak İzmir ve İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da delegeler seçimi boykot etti. Ankara'da 645 kongre delegesinden 149'u hiç sandığa gitmedi. 496 delege sandığa giderken bunlardan 181'i Akıllı'ya çizik attı. Akıllı 315 oy alarak seçimi kazandı. İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu 677 delegenin 444'ünün oyunu alarak başkan olurken İzmir'de ise Deniz Yücel 655 delegenin 253'ünün oyunu alabilmişti. Ankara'da Ayhan Yalçınkaya, Genel Merkez'in 'aday olma' uyarısına rağmen geri adım atmadı. Kongreden bir gün önce imza toplamaya başlayan Yalçınkaya'nın 169 sayısına ulaştığı öğrenildi.
40 MÜKERRER İMZA İDDİASI
Kongre sabahı bazı delegeler yapılan telefon görüşmelerinden sonra imzalarını çekti. Yalçınkaya'nın aday olabilmesi için sadece 69 imza gerekiyordu. Bu sayıya ulaşan Yalçınkaya'nın karşısına bu kez tıpkı diğer illerin kongrelerinde olduğu gibi divan başkanlığı çıktı. Divan başkanlığı Yalçınkaya için verilen imzalardan 40'ının mükerrer olduğunu açıkladı ve adaylığını düşürdü.
DANIŞMANLAR DELEGE OLDU
Ankara kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalemi Tuncay Ceylan, danışmanları Veli Özdemir ile Deniz Demir ve Avukatı Celal Çelik de kongre delegesi seçildi. Tuncay Ceylan, FETÖ'nün belediye imamı Erkan Karaaslan'ı CHP'li belediyelere öneren isim olarak gündeme gelmişti.
CİHANER'DEN FETÖ GÖNDERMESİ: PARTİDE DEMOKRASİ OLSA URLA'YI YAŞAMAZDIK
Ankara kongresinde konuşan eski Genel Başkan Yardımcısı İlhan Cihaner partisine ağır eleştirilerde bulundu. FETÖ soruşturmasından tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'u hatırlatan Cihaner şunları söyledi: "Parti içi demokrasiyi yaşasaydık Urla'yı yaşamazdık. Birbirimize karşı hamaset yapmamamız gerekir. Delegelere karşı inanılmaz bir ayrıştırıcı politika yapılıyor. Parti yöneticileri aklını başına devşirmeli. Dışarıda en uç yapıyla ittifak kurabiliyorken kendi içindeki evlatlarına karşı bu düşman siyasetini terk etmek zorundadır. Tek aday baskısı utanç verici baskıya dönüşmüş durumdadır. Parti içerisinde tek aday baskısı partiyi büyütmez en fazla düşmanlıkları arttırır."
kalan karakter 1000
biz chp nin demokrasi anlayışını çok iyi biliyoruz...bunlar baskıcı demokrasiden yanadır...bunlardan bir şey olmaz...cevapla 18.02.2020 14:00
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