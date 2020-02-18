18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de ihbara giden ekipler, 33 düzensiz göçmeni yakaladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
İHBAR GELDİ, BÖYLE YAKALANDILAR!

  Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Dikili ilçesi açıklarında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu  uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

'im Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla adalarına gitmeye çalışan 33 kaçak yakalandı.

33 GÖÇMEN YAKALANDI

Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında, bir grup düzensiz göçmen olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

GERİ GÖNDERİLECEKLER

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN