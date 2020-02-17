Beyoğlu Belediyesi'nden İmamoğlu'nun "İBB'den usulsüz arsa tahsisi" iddiasına açıklama
Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İBB arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği' yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, "İBB Meclisi tarafından Beyoğlu Belediyesine tahsis edilen taşınmazlar hiçbir dönem TÜRGEV'e tahsis edilmediği gibi şimdi de tahsisi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.
Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarına değinilerek, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'İBB arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği' yönündeki asılsız ve çirkin iddialarını şiddetle kınıyoruz.
"HALKIN İRADESİNE YAPILMIŞ BÜYÜK BİR SAYGISIZLIKTIR"
Halkın oylarıyla seçilmiş olan bir belediye başkanının yine halkın oylarıyla seçilmiş meclis üyeleriyle ilgili kullanmış olduğu 'Bu resmen meclisteki çoğunluk üzerinden eşkıyalık anlayışı. Kamu vicdanı değil eşkıya anlayışı, eşkıya duruşu. Eşkıyanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz, malını gasp etmek.' şeklindeki çirkin ithamları, her şeyden önce halkın iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır." denildi.
"Sayın İmamoğlu'nun daha önce ortaya attığı ve tamamen yalandan ibaret olduğu ortaya çıkan 'Benden önce 165 milyon liralık 5 bina TÜRGEV'e verilmiş' yönündeki asılsız iddialarını, bazı medya organlarında yer alan yalan haberleri kaynak göstererek haklı çıkarma çabasına girmesi cehaletin en bariz örneklerinden birisidir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, söz konusu arazi içerisinde bulunan yapının yıllardır Beyoğlu Belediyesi Örnektepe Semt Konağı olarak vatandaşlara hizmet verdiği bilgisi aktarıldı.
"HER ZAMANKİ GİBİ KAMUOYUNU YANILTMAKTADIR"
Açıklamada, bölge halkının taleplerini tam olarak karşılamakta yetersiz kaldığı için 2018'de yıkılan yapının yerine, bölge halkının tüm taleplerine cevap verecek şekilde daha kapsamlı bir proje hazırlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde hazırlanan yeni projenin içerisinde; sağlık merkezi, semt konağı, gençlik merkezi, kütüphane, muhtarlık, belediye misafirhanesi, 158 araç kapasiteli otopark, çok amaçlı toplantı salonu, STK ve amatör spor kulüpleri için yönetici odaları bulunmaktadır. Bu alanlar tamamen Beyoğlu halkının kullanımında olacaktır. Bölge halkının talepleri doğrultusunda hazırlanan yeni proje inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin oy çokluğuyla almış olduğu kararla Beyoğlu Belediyesine tahsis edilmiştir. İBB Meclisi tarafından Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen taşınmazlar hiçbir dönem TÜRGEV'e tahsis edilmediği gibi şimdi de tahsisi söz konusu değildir.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her zamanki gibi kamuoyunu yanıltmaktadır."
Açıklamada ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu'na, halkın oylarıyla seçilmiş İBB Meclisi'nden ve İstanbul halkından özür dilemesi çağrısı yapıldı.
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