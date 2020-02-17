İletişim Başkanlığı'ndan Taksim'deki Dijital Gösterim Merkezi'ne ilişkin açıklama yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Merkezi'nin İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda kaldırılacağını açıkladı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İletişim Başkanlığı tarafından geçen yıl Taksim Meydanı'nda açılan ve bugüne kadar 15 Temmuz'dan 29 Ekim'e kadar birçok farklı temada dijital sergiye ev sahipliği yapan Dijital Gösterim Merkezinin kaldırılmasını kararlaştırmıştır. İletişim Başkanlığı olarak bu kararı saygıyla karşılıyor ve Dijital Gösterim Merkezimizi Taksim'den kaldırıyoruz. Merkezimize bugüne kadar gösterdikleri ilgiden dolayı bütün ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Dijital Gösterim Merkezlerimizi tüm ülke sathına yaygınlaştıracağımızın bilgisini paylaşmaktan da memnuniyet duyuyoruz" denildi.
"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
"Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak bütün vatandaşlarımızın erişimine sunmaya, Dijital Gösterim Merkezlerimizi farklı başlıklar altında ülkemizin dört bir yanında düzenlemeye devam edeceğiz" denilen açıklama şu şekilde devam etti: "İlk olarak Temmuz 2019'da "15 Temmuz Milletin Zaferi" temasıyla Taksim'de açılan merkezde, FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaşananlar ve milletimizin ortaya koyduğu destansı direniş dijital ortamda sergilendi.
Dijital Gösterim Merkezinde Ağustos 2019'da İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmaları, hayatı ile İslam bilim insanlarının bulduğu cihazlar ve teknikler videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde tanıtıldı. Geçen yıl ağustos ayında açılan "30 Ağustos Zafere Giden Yol" sergisinde ise Büyük Taarruz zaferini anlatan video ve fotoğraflar sunuldu. Ayrıca Kurtuluş Savaşı dönemine ait silahlar ve Harbiye Askeri Müzesi'nden getirilerek sergilenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün pelerini de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Dijital Gösterim Merkezi, geçen yıl ekim ayında da Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla "29 Ekim Cumhuriyet'e Giden Yol" sergisine ev sahipliği yaptı. LED ekranlarda, "Direnişin Destanı", "Anadolu Kahramanları" ve "Cumhuriyet Sevinci" temalı videolar, dijital hologramlar, üç boyutlu görseller ve hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuldu. İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezinde en son geçen Aralık ayında "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi" açılmıştı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Elazığ'da onlarca konut sahibini buldu!
- Kritik İdlib zirvesiyle ilgili açıklama
- BM'den İdlib için ateşkes çağrısı!
- 4.2'lik sonrası böyle yıkıldı! İşte o an...
- AK Parti MYK toplandı
- 18 Şubat Salı Van’da yarın okullar tatil mi?
- DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi böyle yakalandı
- BAE yöneticilerinin maşası: Dahlan
- HDP’li vekil alçak "intihar" provokasyonu!
- AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Şubat Van kar tatili var mı? Van'da yarın okullar tatil mi? Valilik MEB...
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…
- Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir öldü mü?
- AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?
- TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?
- EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
- Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kredi faiz oranları düşecek mi?
- 0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
- Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?
- 2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?