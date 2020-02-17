17 Şubat 2020, Pazartesi
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İdlib'deki gözlem noktalarına 150 araçlık sevkiyat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020
TSK'DAN 150 ARAÇLIK SEVKİYAT!

Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'deki gözlem noktalarına 150 araçlık askeri sevkiyatta bulundu. Obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı () gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.

'nin farklı birliklerinden takviye amacıyla gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve 'lerin yer aldığı 150 araçlık konvoy, 'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Konvoy güvenlik önlemleri altında 'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.

Araçların geçişi sırasında çocuklar sevgi gösterisinde bulundu.

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