İdlib'deki gözlem noktalarına 150 araçlık sevkiyat
Giriş Tarihi: 17.02.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına 150 araçlık askeri sevkiyatta bulundu. Obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amacıyla gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve ZPT'lerin yer aldığı 150 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Konvoy güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.
Araçların geçişi sırasında çocuklar sevgi gösterisinde bulundu.
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