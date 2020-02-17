17 Şubat 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020
ÖNEMLİ TOPLANTI! ERDOĞAN LİDERLİK EDİYOR

Son dakika haberi...Başkan , Cumhurbaşkanlığı 'nde saat 14.30 civarında başlayan Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantısı, Başkan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı 'nde toplandı. Toplantıda ve dünya gündemindeki önemli konuların ele alınması bekleniyor.

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