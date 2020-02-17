Başkan Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldı
Giriş Tarihi: 17.02.2020
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.30 civarında başlayan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda Türkiye ve dünya gündemindeki önemli konuların ele alınması bekleniyor.
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