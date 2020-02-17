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AK Parti'den CHP’nin kontrolündeki İş Bankası hisseleri ile ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
AK PARTİ'DEN İŞ BANKASI AÇIKLAMASI!

  Muş’tan, ’nin kontrolünde bulunan hisseleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi. konuya dair yaptığı açıklamada, "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız." dedi.

'nin hisseleri ile ilgili konuşan Muş, "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız." dedi.

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YENİ KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , yeni kanun düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'lerin desteklenmesi, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde, doğal gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınması, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenlere yönelik hapis cezasının artırılmasını da içeren kanun teklifini Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

İŞ BANAKSI AÇIKLMASI

Muş, İş Bankası hisseleri ile ilgili soruya da "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız" dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Pakistan ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken konuya değinmiş ve "Bu konu ile ilgili şu anda çalışmaları birinci derecede Nurettin Canikli bey yürüyor. Bu hafta MKYK toplantısında bizlere bir sunum da yaptı. Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım. Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmayı tam manası ile hukuki bir zemine oturtalım dedik. Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok." demişti.

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