AK Parti'den CHP’nin kontrolündeki İş Bankası hisseleri ile ilgili açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’tan, CHP’nin kontrolünde bulunan İş Bankası hisseleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Mehmet Muş konuya dair yaptığı açıklamada, "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız." dedi.
CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız." dedi.
YENİ KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş, yeni kanun düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, KOBİ'lerin desteklenmesi, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde, doğal gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınması, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenlere yönelik hapis cezasının artırılmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
İŞ BANAKSI AÇIKLMASI
Muş, İş Bankası hisseleri ile ilgili soruya da "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Pakistan ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken konuya değinmiş ve "Bu konu ile ilgili şu anda çalışmaları birinci derecede Nurettin Canikli bey yürüyor. Bu hafta MKYK toplantısında bizlere bir sunum da yaptı. Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım. Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmayı tam manası ile hukuki bir zemine oturtalım dedik. Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok." demişti.
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