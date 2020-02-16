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Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2020
SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLER VURULDU!

'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen 'nin kentinden ülkemize sızmaya çalışan /'li teröristleri obüs atışlarıyla ateş altına aldı.

'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, sızma girişiminde bulunan / 'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına aldı.

TÜRKİYE'YE SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen 'nin kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu.

OBÜS ATIŞLARIYLA ATEŞ ALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Öte yandan güvenlik güçlerinin sınırdaki önlemlerini artırdığı belirtildi.

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