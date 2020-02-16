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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Münih'te mevkidaşlarıyla diplomasi trafiği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Mevlüt Çavuşoğlu, eski Petro Poroşenko, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ve Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından '' Eski ile Kuveyt ve Bakanları'yla görüştük.'' paylaşımında bulundu.

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