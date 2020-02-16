CHP teröristleri saklayan HDP'li Sarısaç'a destek verdi

Emniyet ekiplerinin peşinde olduğu terörist Y.D. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde gözaltına alındı.PKK'ya eleman sağladığı belirlenen teröristi evinde saklayan HDP vekili için ilk ses bir kez daha CHP'den geldi. CHP'li Barış Yarkadaş ve Eren Erdem sosyal medyadan yapılan operasyona tepki gösterdi.

CHP yeniden terör örgütü PKK'nın militanlarını saklayan HDP'yi savundu. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon ile PKK'ya elemen sağladığı tespit edilen Y.D., HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde yakalandı.

CHP'DEN TERÖR OPERASYONUNA TEPKİ

CHP'ki Barış Yarkadaş ve Eren Erdem, sosyal medya hesaplarından terör operasyonuna tepki gösterdi.

Barış Yarkadaş yaptığı paylaşımda, "Beyaz Toroslar" geri döndü... Yasadışı bu muamele HDP'li vekile yapıldığı i��in susmaya devam mı?" ifalerini kullandı.

Eren Erdem ise, "Bu hareket bir HDP'li vekile yapıldığı diye susmak mı? Elbette hayır.. Bu muameleyi gören kişi bir "milletvekilidir, seçilmiştir, halk tarafından onaylanmıştır." Eğer HDP'li diye susarsan,yarın sana da yapılır. Keza öyle olmadı mı? HDP'li tutuklanınca sustun,ve herkes tutuklandı." şeklinde terör operasyonuna karşı çıktı.