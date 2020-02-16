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CHP teröristleri saklayan HDP'li Sarısaç'a destek verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
CHP TERÖRİSTLERİ SAKLAYAN SARISAÇ'A DESTEK VERDİ

Emniyet ekiplerinin peşinde olduğu terörist Y.D. 'ın evinde gözaltına alındı.'ya eleman sağladığı belirlenen teröristi evinde saklayan HDP vekili için ilk ses bir kez daha 'den geldi. CHP'li ve sosyal medyadan yapılan operasyona tepki gösterdi.

yeniden terör örgütü 'nın militanlarını saklayan 'yi savundu. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon ile PKK'ya elemen sağladığı tespit edilen Y.D., HDP 'ın evinde yakalandı.

CHP'DEN TERÖR OPERASYONUNA TEPKİ

CHP'ki ve , sosyal medya hesaplarından terör operasyonuna tepki gösterdi.

Barış Yarkadaş yaptığı paylaşımda, "Beyaz Toroslar" geri döndü... Yasadışı bu muamele HDP'li vekile yapıldığı i��in susmaya devam mı?" ifalerini kullandı.

Eren Erdem ise, "Bu hareket bir HDP'li vekile yapıldığı diye susmak mı? Elbette hayır.. Bu muameleyi gören kişi bir "milletvekilidir, seçilmiştir, halk tarafından onaylanmıştır." Eğer HDP'li diye susarsan,yarın sana da yapılır. Keza öyle olmadı mı? HDP'li tutuklanınca sustun,ve herkes tutuklandı." şeklinde terör operasyonuna karşı çıktı.

CHP'liler bu operasyona kızdı! Teröristleri saklayan HDP'liye destek verdi |Video CHP'LİLER BU OPERASYONA KIZDI! TERÖRİSTLERİ SAKLAYAN HDP'LİYE DESTEK VERDİ |VİDEO

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