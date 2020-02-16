HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’un "polis darp etti" skandalını deşifre eden video!

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yine hakkında bilgi sahibi olmadığı bir haber üzerinden skandala imza attı. Gergerlioğlu, polisin bir eve yaptığı baskını bahane ederek Twitter’dan yaptığı açıklamada, “HDP İdil’de Belediye eşbaşkanımız Murat Şen’in kardeşi Nurettin Şen ile Mehmet Fidan baskınla gözaltına alınmıştır ve darp edilmiştir” yalanını öne sürdü. Bu yalanı deşifre eden video çok geçmeden ortaya çıktı. Öte yandan Şırnak Valiliği de olaya el atarak flaş bir açıklama yaptı.

Skandal açıklamaları ile sürekli göndeme gelen HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yine hakkında bilgi sahibi olmadığı bir haber üzerinden "adalet" nağraları attı. Gergerlioğlu, polisin bir eve yaptığı baskını bahane etti ve Twitter'dan kahramanlığa soyundu.

GERGERLİOĞLU'NU YALANLAYAN VİDEO!



Gergerlioğlu, "HDP İdil'de Belediye eşbaşkanımız Murat Şen'in kardeşi Nurettin Şen ile Mehmet Fidan baskın ile gözaltına alınmıştır ve darp edilmiştir" yalanını öne sürdü. Bu yalanı deşifre eden video çok geçmeden ortaya çıktı.











(FOTOĞRAFTA HDP'Lİ ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU)



Ömer Faruk Gergerlioğlu şu ifadeleri kullanadı ve daha sonra görüntü ortaya çıkınca geri vites yaptı:



"Polis devletindeyiz..! Ama zulmü, işkenceyi kesinlikle kabullenmeyecegiz..! Bu sabah İdil ilçemizde Belediye eşbaşkanımız Murat Şen'in kardeşi Nurettin Şen ile Mehmet Fidan'ın evlerine yapılan baskın ile gözaltına alınmışlar. Gözaltı sırasında bu darp durumu olmuş."







GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! HDP'Lİ İSMİN MASKESİ DÜŞTÜ



HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter'daki ilk paylaşımını gereçeği görünce silerek, "Doğru neyse odur, adaletten şaşmam..! İdil'de evi basılan aile...İlk bilgiler polisin anneyi darp ettiği yönündeydi. Görüntü kast değil hata ile annenin elinin arada kaldığını gösteriyor Ama kar üstünde yatırılan baba, darpla kaşı yarılan çocuk gerçek!" sözleri ile çark etti.



ŞIRNAK VALİLİĞİNDEN "OPERASYON SIRASINDA DARP" İDDİASINA FLAŞ YALANLAMA

Şırnak Valiliği, polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonu sırasında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14-15 Şubat'ta savcılığın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyada operasyonda İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğeninin darbedildiğine dair gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Gözaltına alınan Nurettin Şen'in ikametinde yapılan aramada görevli ekipler tarafından yapılan kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle evde bulunan Fatım Şen'in koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüştür. Darbedildiği iddia edilen Abdurrahim Şen ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir."

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askeri terör yuvalarını yok ettikçe PKK'nın siyasi uzantısı HDP rahatsız olmaya devam ediyor. TBMM'de basın açıklaması yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Açık söyleyeyim, bu harekatın sonu barış pınarı değil, kan pınarı olacaktır." diyerek küstah bir çıkışa imza attı.

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidi nedeniyle Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi rahatsız etmeye devam ediyor.





Türkiye Büyük Millet Meclis'inde Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmaktan çekinmeyen HDP'li vekillere bir yenisi daha eklendi. Şanlı Türk ordusunun teröristlerin tepesine binmesinden rahatsız olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, harekat ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Harekatın ismine itafta bulunan Gergerlioğlu, "Şu anda iktidarın adına Barış Pınarı Harekatı dediği bir harekat yürütülüyor. Açık söyleyeyim, bu harekatın sonu barış pınarı değil, kan pınarı olacaktır. Savaşla çatışmayla varılacak yer doğru ve iyi bir yer olmayacaktır. Sınırın her iki yanından ölüm haberleri geliyor. İnsanlar ölüyor. Havan topları havalarda uçuyor. Onlarca havan topu düşüyor her yere. Siviller ne yapacağını şaşırmış durumda. Sınırdaki ilçelerimiz çok büyük bir tedirginlik yaşıyor. İnsanlar sabaha kadar uyuyamıyor. Bölgedeki halk başlatılan savaşın çözüm olmadığını biliyor" ifadelerini kullandı.