Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Münih'te önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Münih'te güvenlik konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD'den senatörlerle de bir araya geldiklerini belirterek, "İlişkileri düzeltmek için başka bir üçüncü ülkenin tutumuna bakmamak lazım ve samimi bir şekilde, müttefikliğe yakışır bir şekilde ABD'den tutum beklediğimizi bu görüşmede net bir şekilde vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Münih'te yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Artık İdlib'de bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini de söyledik. Bu konuları zaten heyetlerimiz yarın Moskova'da değerlendirecek." diye konuştu.
Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı" ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Konferans programının yanı sıra Münih'te cumhurbaşkanları ve başbakanlar dahil 25 ikili görüşmede bulunduğunu ve bu görüşmelerin 15'inin mevkidaşlarıyla gerçekleştiğini söyleyen Çavuşoğlu, Münih'te ayrıca Türkiye'nin yeni girişimi olan Antalya Diplomasi Forumunun tanıtımını da yaptıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de görüştüğünü dile getiren Çavuşoğlu, "Rusya ile biliyorsunuz, yarın heyetlerimiz Moskova'da görüşecek. Öncesinde Sergey Lavrov ile görüşerek artık İdlib'de bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini de söyledik. Bu konuları zaten heyetlerimiz yarın Moskova'da değerlendirecek." ifadelerini kullandı.
"UYGUR TÜRKLERİNİN HUZURU ÖNCELİĞİMİZ OLMUŞTUR"
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusuna da değindiklerini belirten Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz oradaki vatandaşlarımızı getirdik. Dün de karantina süreci doldu. Vatandaşlarımız ve kardeş Azerbaycan dahil bazı ülkelerin vatandaşları da serbest bırakıldı. Herkes evine dönebiliyor." dedi.
Vang ile görüşmesinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenler için taziyelerini ilettiğini ve Türkiye'nin ilave tıbbi malzeme desteği verebileceğini söylediğini aktaran Çavuşoğlu, "Özellikle Uygur Türklerinin durumunu geniş bir şekilde birlikte ele aldık. Uygur Türklerine ilişkin bizim her zaman beklentimiz biliyorsunuz, her görüşmede bu konuyu gündeme getiriyoruz, Çin'in eşit bir vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve barış içinde yaşaması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu konudaki beklentileri de aynı şekilde gündeme getirdik." diye konuştu.
LİBYA'DA KALICI ATEŞKES
Münih'te, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına da katıldığını anımsatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'da bağlayıcı bir ateşkesin olması gerektiğini vurguladığını kaydetti.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin ateşkesin sağlanmasına önemli katkıları bulunduğuna ancak Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ihlallerine devam ettiğine dikkati çekerek, siyasi süreç dahil Libya'ya ilişkin tüm sürecin, sahadaki ateşkesin devam etmesine bağlı olduğunu ve Birleşmiş Milletlerin çatısı altında denetim mekanizması kurulması gerektiğini söyledi.
"ABD'DEN MÜTTEFİKLİĞE YAKIŞIR TUTUM BEKLİYORUZ"
Çavuşoğlu, ABD'den senatörlerle de bir araya geldiklerini belirterek, "Rusya ile olan şu andaki durumdan, suni bir gelişme değil ama onlar çünkü bunu bir fırsat olarak görüyorlar, ilişkileri sürdürmek için, ilişkileri düzeltmek için başka bir üçüncü ülkenin tutumuna bakmamak lazım ve samimi bir şekilde, müttefikliğe yakışır bir şekilde ABD'den tutum beklediğimizi bu görüşmede net bir şekilde vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.
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