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Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA KRİTİK TEMAS!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ’nın başkenti Münih’te Sergey ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ve İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez." açıklamasında bulundu.

'nın başkenti Münih'te 56. Münih Güvenlik Konferansı başladı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği konferansa Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü BAKAN ÇAVUŞOĞLU, RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

"S-400 ANLAŞMASINI ETKİLEMEZ"

Bakan Çavuşoğlu buradaki toplantıda Sergey ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ve İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez." açıklamasında bulundu.

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