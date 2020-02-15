Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Münih’te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ve İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez." açıklamasında bulundu.
Almanya'nın başkenti Münih'te 56. Münih Güvenlik Konferansı başladı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği konferansa Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.
"S-400 ANLAŞMASINI ETKİLEMEZ"
Bakan Çavuşoğlu buradaki toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ve İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez." açıklamasında bulundu.
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