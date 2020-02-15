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Rejim sivillere saldırıyor! TSK İdlib'in can damarını tutuyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020
REJİM SİVİLLERE SALDIRIYOR! TSK İDLİB'İN CAN DAMARINI TUTUYOR...

'de rejimin sivillere yönelik korkunç saldırıları devam ediyor. Rus destekli rejim güçleri ’na sadece 20 kilometre uzaklıktaki Etarıp’a saldırıyor. Türk askeri ise İdlib’i Cilvegözü’ne bağlayan yolun yakınındaki köyün 4 kilometre batısına konuşlandı.

'de rejimin sivillere yönelik korkunç saldırıları devam ediyor. Şehirleri harabeye çeviren ve İran destekli rejim, İdlib'in doğusunda, kırsalında yer alan Etarıp'a Kefer Amra ve Ourum Sughra'ya bombalar yağdırıyor.

ÇADIR KAMPLARI HEDEF ALDI
Rejim 'na 10 kilometre uzaklıktaki Sarmada ilçesinde bulunan çadır kampları hedef aldı. Saldırıda 3 sivil yaralandı. Sınıra 20 kilometre uzaklıktaki Etarıp'i de hedef alan yoğun bombardıman 'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuluyor.
Rejimin Etarıp'i alması durumunda, İdlib'i Cilvegözü'ne bağlayan, sivillerin kaçmak, 'nın da ikmal hattı olarak kullandığı ana yola 10 kilometre mesafede konuşlanmış olacak.



Rejimin ilerleyişini engellemek amacıyla eski 46. Alay'a konuşlanmak için bölgeye giden Mehmetçik, Etarıp şehir merkezinin 4 kilometre batısında bulunan köyüne konuşlandı. SABAH, rejimin İdlib'in doğusunda ilerleyişini engellemek için bölgede önlem alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını görüntüledi. Köyün farklı noktalarında zırhlı araçlar için hendekler kazan askerler, Al Jınah'ı üsse çevirdi. Köyde bulunan mavi bereli komandolar ve topçu birlikleri, Esad rejimi askerlerinin İdlib-Cilvegözü yoluna yaklaşmasını engellemek için köyün farklı noktalarında önlem aldı.
Yoğun bombardıman yüzünden bölgeden sivillerin kaçışışı devam ederken, bazı askerler sivillerin eşyalarını taşımasına yardım etti.
İdlib'de rejim güçlerinin karşısına dikilen Mehmetçik, bölgede muhaliflerin operasyonlarına karadan ateş desteği vermeye devam ediyor.

63 REJİM UNSURU ETKİSİZ
Bölgedeki gelişmelere ilişkin 'ndan (MSB) dün yapılan açıklamada ise "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.
Bu arada Rusya ve rejim güçlerinin bombardımanından kaçan siviller, İdlib- sınır hattında barınacak yer olmadığı için Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatı bölgelerine doğru da göç ediyor. Ailelerini ve yanlarına alabildikleri eşyaları araçlarına yükleyerek yola çıkan İdlibliler, Basuta-Afrin yolunda uzun araç kuyrukları oluşturuyor.

SEVKIYAT SÜRÜYOR
İdlib'de askeri varlığını artırmaya devam eden TSK, bölgeye askeri sevkiyat yapmaya devam ediyor. 'nu durdurmakta ve sivil katliamın önüne geçmekte kararlı olan Türkiye, İdlib'deki askeri üslere komando takviyesi yaptı. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, İdlib'in farklı noktalarında kurulan üslere yönlendirildi.

REJİME AİT HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ
Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü. Salı günü de yine rejime ait bir askeri helikopter İdlib bölgesinde düşürülmüştü.

Sabah

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