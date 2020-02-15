Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da gençlerle buluştu
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Zorlu PSM'de gençlerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, resmi Twitter hesabından TÜGVA tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu Zirvesi’nden kareler paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi. Albayrak, buluşma sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu Zirvesi'nde, mezun olup hayata atılmaya hazırlanan kardeşlerimizle ülkemiz, ekonomimiz ve dünyadaki gelişmeler üzerine ufuk açıcı bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.
İşte o paylaşımı:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da bekçilere bıçaklı saldırı!
- Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'deki tartışmalarla ilgili açıklama
- CHP'li Erdem Gül'ün metres skandalına tepkiler çığ gibi!
- Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a net çağrı: Dürüst ol!
- Başkan Erdoğan'dan çok net Suriye açıklaması!
- PKK'lı teröristi evinde saklayan HDP'li Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı
- Erdoğan'dan yürekleri titreten dua
- Türkiye ve Çin arasında kritik görüşme
- Pegasus uçağında yangın paniği! Havalanına indikten sonra...
- Başkan Erdoğan canlı yayında tek tek aradı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
- Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?
- O Ses Türkiye kim kazandı? 2020 O Ses Türkiye birincisi kim?
- İkinci soruda elendi, sosyal medyada gündem oldu! Milyoner'e damga vuran "Çorba" sorusu!
- Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
- Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur?
- Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye!
- Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 1 Maç sonucu
- Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!
- Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli? İşte Alkan’ın yaşamı!
- Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?
- Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli?