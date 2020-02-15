7 Şubat MİT kumpasının perde arkası ortaya çıktı!

7 Şubat MİT kumpasını düzenleyen FETÖ'nün izlediği taktik ortaya çıktı. Soruşturması tamamlanan 7 Şubat MİT kumpasında örgütün, tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi, kumpastan önce de lider kadrosunun Ankara'daki bir otelde toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Kumpas hazırlığına katılanlar arasında Rus Büyükelçi Karlov suikastı ile bağlantılı FETÖ'cülerin de yer aldığı belirlendi.

7 Şubat 2012. FETÖ kumpas kurdu. MİT'i ele geçirmek istedi. Kumpasta yer alan örgüt üyeleri tek tek tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. 154 sayfalık iddianamede ilginç detaylar var.

ÖRGÜTÜN LİDER KADROSUNDAN 96 KİŞİ KIZILCAHAMAM ASYA TERMAL OTEL'DE BULUŞTU

Ali Rıza Tekinkaya, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında sözde Marmara sorumlusuydu. Hüseyin Civan ise örgütün sözde Güneydoğu yöneticisiydi. Her ikisi de kumpas öncesi Ankara'daydı. Telefonları eş zamanlı sinyal verdi. Kızılcahamam Asya Termal Otelin kayıtları incelendi. Tekinkaya ve Civan yan yana odalarda konaklıyordu. Ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Otelde sadece iki ismin olmadığı anlaşıldı. Örgütün lider kadrosundan 96 kişi oradaydı. Kaldıkları tarih 2-4 Şubat arasıydı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE YÖNETİCİLERİNİN KUMPAS ÖNCESİNDE ABD'YE GİTTİĞİ ANLAŞILDI

Kumpas talimatını örgüt elebaşı verdi. Bu bilgi Tanık Yunus Dolar'ın ifadesiyle açığa çıktı. Oteldeki toplantıda Tekinkaya örgüt elebaşından izin istendiğini söyledi. FETÖ elebaşından onay alındı. 7 Şubat'ta harekete geçildi. Dolar'ın ifadesini doğrulayan ise şüphelilerin yurda giriş çıkış kayıtları oldu. Zira firari sanık Çetin Özgür 19 Ocak'ta Pensilvanya'ya gitti. 10 gün sonra döndü. Sanık İlyas Şahin ise Özgür'den bir gün sonra ABD'ye gitti. O da 10 gün sonra 30 Ocak'ta yurda döndü.

SUİKASTÇI ALTINTAŞ'IN ÖRGÜTSEL GENEL MÜDÜRLERİ DE KUMPAS TOPLANTISINDAYDI

Murat Tokay ve Ahmet Kılınçarslan, örgütün sözde Ankara emniyet sorumlusuydu. Kumpas hazırlığı toplantısına katıldılar. Bu iki isim Rus büyükelçi Karlov davasından da yargılanıyor. Tokay ve Kılınçarslan Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgütsel genel müdürleriydi.

Örgütün lider kadrosu oteldeki toplantıda sadece MİT kumpası hazırlığı yapmadı. FETÖ'nün sonraki dönemde uygulayacağı stratejik kararlar aldığı da tespit edildi. İddianame İstanbul 23'ncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.