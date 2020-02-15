Son dakika: Şavşat Ardahan yoluna çığ düştü
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
Son dakika haberi… Şavşat Ardahan yolu “Sahara” geçidinde 2 ayrı çığ düştü. Çığın düştüğünü son anda fark eden sürücüler araçlarını durdurdu ve kar altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Sabah saatlerinde Şavşat Ardahan yolu Sahara geçidinde 2 ayrı çığ düştü. Karayolu çift taraflı trafiğe kapanırken bölgeye gelen ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Çığı fark eden sürücülerin araçlarını durdurması büyük bir facianın önüne geçti.
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