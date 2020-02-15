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Son dakika: Şavşat Ardahan yoluna çığ düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
ŞAVŞAT ARDAHAN YOLUNDA ÇIĞ FACİASI!

Son dakika haberi… yolu “Sahara” geçidinde 2 ayrı çığ düştü. Çığın düştüğünü son anda fark eden sürücüler araçlarını durdurdu ve kar altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sabah saatlerinde yolu Sahara geçidinde 2 ayrı çığ düştü. Karayolu çift taraflı trafiğe kapanırken bölgeye gelen ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Çığı fark eden sürücülerin araçlarını durdurması büyük bir facianın önüne geçti.

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