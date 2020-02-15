Van'da facianın eşiğinden dönüldü! Cadde ortasına bırakılan çantada bomba düzeneği çıktı
Van'ın İpekyolu ilçesinde fünye ile patlatılan şüpheli paketten bomba düzeneğinde kullanılan malzemeler çıktı. Ekipler, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtları ve şüpheli paketteki malzemeler üzerinde çıkan parmak izlerini inceledikten sonra paketi J.E'nin bıraktığını tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırıma bırakılan şüpheli paket, bomba imha ekibince fünye ile patlatıldı.
Yapılan incelemede şüpheli paketten, piknik tüpü, cep telefonu bataryası, kurusıkı tabanca fişeği ve kablo çıkması üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli ya da şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtları ve şüpheli paketteki malzemeler üzerinde çıkan parmak izlerini inceledikten sonra paketi J.E'nin bıraktığını tespit etti.
Özel harekat polislerinin desteğiyle İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda J.E. gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bahçelievler'deki 7 katlı bina neden çöktü?
- Adana'da PKK yapılanmasına operasyon!
- Bahçelievler'deki binanın çökme anı ortaya çıktı!
- Mehmetçik İdlib'de rejim mevzilerini füzelerle vurdu!
- HES oyununu CİMER bozdu!
- CHP’den “ihraç istemi” yapılan Mehmet Sevigen konuştu: FETÖ yöntemiyle isimsiz ihbar yaptılar
- Bomba iddia: Isparta uçağı düşürüldü
- Bakan açıkladı! Deprem bölgesi için müjde
- Bakanlık açıkladı: 14 bin çocuğa ulaştık
- "Vicdansız" Özgür Özel’e suç duyurusu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm full izle!
- 14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video
- En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?
- 8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!
- Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?