Van'da facianın eşiğinden dönüldü! Cadde ortasına bırakılan çantada bomba düzeneği çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde fünye ile patlatılan şüpheli paketten bomba düzeneğinde kullanılan malzemeler çıktı. Ekipler, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtları ve şüpheli paketteki malzemeler üzerinde çıkan parmak izlerini inceledikten sonra paketi J.E'nin bıraktığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırıma bırakılan şüpheli paket, bomba imha ekibince fünye ile patlatıldı.

Yapılan incelemede şüpheli paketten, piknik tüpü, cep telefonu bataryası, kurusıkı tabanca fişeği ve kablo çıkması üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli ya da şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtları ve şüpheli paketteki malzemeler üzerinde çıkan parmak izlerini inceledikten sonra paketi J.E'nin bıraktığını tespit etti.

Özel harekat polislerinin desteğiyle İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda J.E. gözaltına alındı.