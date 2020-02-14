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Başkan Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine damga vuran kitap!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
PAKİSTAN ZİYARETİNE DAMGA VURAN KİTAP!

İletişim Başkanlığınca uluslararası alanda konusuna duyarlılığı artırmak amacıyla hazırlanan " Filistin" kitabı, Başkan 'ın ziyaretinde ev sahibi ülke heyetine hediye edildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası programlarda muhataplara sunulmak üzere " " kitabı hazırlandı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, Başkan 'ın ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ile ev sahibi ülke heyetine hediye edildi.

-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda da masada yer alan kitapta, Filistin'in onurlu mücadelesi, işgalinin süreçleri, yaşanılan uluslararası hukuk ihlalleri, Türkiye'nin Filistin mücadelesine verdiği destek ve ABD Başkanı 'ın ortaya koyduğu işgal ile ilhak planı detaylı şekilde ele alınıyor.

Kitapta ayrıca uluslararası kuruluşlar ve devlet başkanlarının söz konusu plan hakkındaki açıklamaları ve Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımı da bulunuyor.

İletişim Başkanı , kitabın ön sözünde, Başkan Erdoğan'ın "Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez." sözleriyle özetlenebilecek Türkiye'nin duruşunun tarihsel bir itiraz ve ikaz olduğunu kaydetti.

Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bu planın başarısızlığa mahkum olduğunu ve uygulanabilirliğinin bulunmadığını belirten Altun, "Filistin halkının onlarca yıldır maruz kaldığı acı, işgal ve soykırım politikalarına bu defa izin verilmemelidir. Gerçek bir barış planı ancak uluslararası meşruiyet düzleminde ve Filistin'in haklarının göz önünde bulundurulduğu bir çerçevede gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

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