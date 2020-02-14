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Son dakika: HDP'li milletvekilinin sakladığı terörist operasyonla yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
HDP'Lİ VEKİLİN SAKLADIĞI TERÖRİST YAKALANDI!

Milletvekili 'ın Van'daki evinde saklanan ve terör örgütüne eleman sağladığı belirlenen / terör örgütü üyesi yakalandı. Terörist Y.D'nin gözaltına alındığı anlar, kameralarınca kaydedildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terörist Y.D'nin örgüte eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Son dakika: HDP'li milletvekilinin sakladığı terörist operasyonla yakalandı! SON DAKİKA: HDP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN SAKLADIĞI TERÖRİST OPERASYONLA YAKALANDI!

Ekipler, yürüttükleri teknik takip sonucu, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan aranan Y.D'nin Sarısaç'ın evinde kaldığını belirledi.

Fiziki takip için Sarısaç'ın evinin yakınında bekleyen polis ekipleri, evden çıkan Y.D. ile 'ın bindiği otomobili takibe aldı.

Polis, bir şoförün kullandığı aracı durdurarak terörist Y.D'yi gözaltına aldı.

Terörist Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, kameralarınca kaydedildi.

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