CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'le ilgili kayınpederinden flaş açıklama!

Devletin sırlarını firari Can Dündar ile birlikte ifşa eden Erdem Gül hakkında flaş iddia. CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile ilgili kayınpederi Hüseyin Işık'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Işık damadı Gül'ün eşini aldattığını ve 'metres' tuttuğunu açıkladı. Kayınpeder Hüseyin Işık, Adalar Belediye Başkanı olan CHP'li Gül için vatandaşlardan oy istediği için üzgün olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Ada halkına özür borcum. Belediye seçimlerinde damadım olan Erdem Gül'e destek istememden dolayı."

MİT TIR'ları ile ilgili yazılan skandal haber nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde o dönem Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklanan ve 92 sonra serbest bırakılan Erdem Gül, geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'den Adalar Belediye Başkanlığı'na adaylığını koymuştu. Adalar Belediyesi Başkanı olan Erdem Gül hakkında kayınpederi ilginç suçlamalarda bulundu.

Kayınpeder Hüseyin Işık, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden paylaştığı damadı Gül ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir yazı paylaştı. Yazı kısa süre sonra silindi.

İŞTE O YAZI

Işık yazısında, Gül'ün eşini aldattığını, 'metres' tuttuğunu, eşinden boşanma aşamasında olduğunu ileri sürdü. Işık şunları yazdı: "Ada halkına özür borcum: Belediye seçimlerinde damadım olan Erdem Gül'e destek istememden dolayı. Derler ya, vefasız, ahlaksız insan ya para ya da mevki sahibi olunca sekreteri veya dışardan metres bulur eşi, çocuklarını bile unutur, boşanma istermiş. Belediye görevlerini başarmış sıra metresle gönül eğlendirmeye gelmiş. İşte başkanınızın yaptığı bu… Bir de boşanınca çocukların masrafını karşılayacağım diyor. Çocuklar özel okulda aylık 15-20 bin lira masrafları var. Aldığın 9-10 bin tl aylık içkilerinize mi, metresine mi, tuttuğun evin ve adadaki evin kendinizin giderlerini mi karşılayacaksın acaba? Yoksa ada gazetesinde yazıldığı gibi önce 15 milyona yapılmak istenen sonra adalıların itirazı üzerine 2 milyona indirilen kirama ihalesinde görüldüğü gibi mi karşılayacak acaba…"

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN TUTUKLANDI

Bilindiği gibi, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanmıştı.

MAHREM BELGELERİ İFŞA ETTİLER

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT'e ait yardım TIR'larının durdurulması olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde yer verdikleri gerekçesiyle yargılanan Dündar ve Gül hakkındaki kararı, 6 Mayıs 2016'da açıklamıştı. Mahkeme, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararını delil yetersizliğinden bozarak, Erdem Gül'ün beraatini istemişti. Gül, tekrar yargılanması ardından 'casusluk' suçundan beraat etmişti.



SABAH