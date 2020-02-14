Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü A Takımı! FETÖ-CHP ilişkisinin kronolojisi...
FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasında topu kendi üzerinden atmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile olan ilişkisini koltuğa oturduğundan bu yana attığı her adım ortaya koyuyor. Türk kamuoyu CHP liderinin son 3 yılda danışmanlarını örgüt üyeleri arasından seçtiğini unutmayacak
Başkan Erdoğan'ı FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlayacak kadar hadsizleşen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2010'da paritisine Genel Başkan olduktan sonra FETÖ'yle yakın irtibat kurdu, danışmanlarını FETÖ'ye yakın isimlerden seçti, partinin üst düzey yöneticileri ve vekilleri FETÖ eylemlerine destek verdiği için hapis cezası aldı.
3 EYLÜL 2016 (TUTUKLANDI)
MURAT AKSOY (Kılıçdaroğlu'nun danışmanı): FETÖ'nün medya yapılanması soruşturmasında tutuklandı. 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Darbe girişimi soruşturmasında da iki kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. 1 Kasım 2015'teki genel seçim sonrasında Halk TV'de, "Darbe seçeneği konuşuluyor" dedi. FETÖ, Aksoy'un hesabına 108 bin lira aktardı.
22 ARALIK 2016 (TUTUKLANDI)
DOÇ. DR FATİH GÜRSUL (Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı): FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cep telefonunda 2014-2015 arasında 28 bin 66 kez ByLock erişimi tespit edildi. Tutuklu yargılanıyor.
26 ARALIK 2016 (TUTUKLANDI)
PROF. DR. İŞTAR GÖZAYDIN: FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında kapatılan Gediz Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü Başkanı iken FETÖ'cülükten açığa alınarak tutuklandı. CHP Parti Meclisi Üyesi seçiminde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almıştı.
14 HAZIRAN 2017 (TUTUKLANDI)
ENİS BERBEROĞLU (CHP İstanbul eski Milletvekili): MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili casusluk suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı. Yargıtay, cezayı onadı. Milletvekilliği sona erinceye kadar infazın durdurulmasına karar verildi.
10 TEMMUZ 2017 (GÖZALTINA ALINDI)
KORAY ÇALIŞKAN (Kılıçdarğlu'nun danışmanı): FETÖ'nün akademik yapılanması soruşturmasında gözaltına alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. FETÖ televizyonu Can Erzincan'da programlara katıldı. FETÖ'nün desteklediği +1 TV'de "Kırmızı Telefon" adlı program hazırladı ve sundu. Programa FETÖ'nün kara kutusu firari sanık Emre Uslu ve şu an cezaevinde olan Mehmet Baransu'yu davet etti, konuklar 17-25 Aralık darbe girişimini destekledi.
8 MART 2018 (TUTUKLANDI)
HÜSEYİN FATİH TAMER (CHP Konya Gençlik Kolları eski başkanı): Konya merkezli 32 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda tutuklandı.
17 NİSAN 2018 (HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR)
ALPER KETEN (Kılıçdaroğlu'nun danışmanı): ByLock'tan FETÖ yöneticileriyle irtibat kurdu. Yakalama kararı çıkarıldı. Almanya'ya kaçtığı düşünülüyor. Keten, Kılıçdaroğlu tarafından Bilim Platformu listesinden yönetime getirildi..
8 OCAK 2019 (TUTUKLANDI)
EREN ERDEM (CHP eski İstanbul Milletvekili): FETÖ tarafından Karşı gazetesi genel yayın yönetmenliğine getirildi. Gazete; FETÖ'nün yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımladı. 7 Haziran 2015'te CHP'den milletvekili seçilen Erdem'e "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
18 OCAK 2019 (TUTUKLANDI)
ERKAN KARAASLAN (FETÖ'nün CHP'li belediyelerdeki tahsilatçısı): CHP'li 104 belediyeden danışmanlık adı altında aldığı paraları örgüte aktaran Mersin'deki FETÖ/PDY davası kapsamında tutuklandı.
16 ARALIK 2019 (TUTUKLANDI)
İBRAHİM BURAK OĞUZ (CHP'li eski Urla Belediye Başkanı) 31 Mart 'ta CHP'den Urla Belediye Başkanı seçildi. FETÖ üyeliğinden tutuklandı ve görevden alındı. FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu üyesiydi.
KENAN KIRAN / SABAH
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