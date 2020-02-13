13 Şubat 2020, Perşembe
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Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020
VAN-BAŞKALE KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

, kar ve tipi nedeniyle Van-Başkale kara yolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Vatandaşlar, söz konusu yolu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

, kar ve tipi nedeniyle Van-Başkale kara yolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Van-Başkale kara yolunun Güzeldere mevkisi, saat 18.40 itibarıyla kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar, söz konusu yolu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

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