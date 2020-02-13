13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye rejiminin sözde soykırım kararına sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SÖZDE SOYKIRIM KARARINA SERT TEPKİ

Son dakika haberi... tarafından, ’nda bugün alınan 1915 olaylarını  olarak tanıma kararına çok geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada "Suriye Rejimi Parlamentosu’nda bugün () alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır.

Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'de Beşşar Esed rejimi parlamentosunun 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıma kararını "başlı başına bir ibret vesikası" olarak tanımladı.

Aksoy, söz konusu karara ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Suriye rejimi parlamentosunda bugün alınan 1915 olaylarını olarak tanıma kararı başlı başına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır." ifadesini kullandı.

Esed rejiminin neden olduğu insani dramın devam ettiğine ve tarihin en vahim felaketlerinden birinin Türkiye'nin sınırında yaşandığına dikkati çeken Aksoy, "Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN