Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye rejiminin sözde soykırım kararına sert tepki
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı tarafından, Suriye Rejimi Parlamentosu’nda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararına çok sert tepki geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada "Suriye Rejimi Parlamentosu’nda bugün (13 Şubat) alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'de Beşşar Esed rejimi parlamentosunun 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıma kararını "başlı başına bir ibret vesikası" olarak tanımladı.
Aksoy, söz konusu karara ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Suriye rejimi parlamentosunda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlı başına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır." ifadesini kullandı.
Esed rejiminin neden olduğu insani dramın devam ettiğine ve tarihin en vahim felaketlerinden birinin Türkiye'nin sınırında yaşandığına dikkati çeken Aksoy, "Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
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