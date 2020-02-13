14 Şubat 2020, Cuma
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TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020
TSK'DAN KRİTİK NOKTAYA KOMANDO TAKVİYESİ!

Esad rejiminin alçak saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyor. tarafından 'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklara, askerler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Esad rejiminin alçak saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı , 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklara, askerler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, askeri konvoy içinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulanslar da bulunuyor.

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