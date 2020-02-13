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Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib ve güncel konuların ele alındığı bildirildi.

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