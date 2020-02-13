Son dakika: Irak'ın kuzeyi ve Suriye'den kaçan PKK'lı 3 terörist teslim oldu

Son dakika haberi... MSB, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha hudut karakollarına teslim olduğu bilgisini paylaştı.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığındna yapılan açıklamaya göre kararlı operasyonlar sonucu teröristler teslim olmaya devam ediyor.

TESLİM OLDULAR

Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist Şırnak ve Şanlıurfa hudut karakollarına teslim oldu.