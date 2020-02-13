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Son dakika: Irak'ın kuzeyi ve Suriye'den kaçan PKK'lı 3 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
PKK'LI 3 TERÖRİST TESLİM OLDU!

Son dakika haberi... MSB, 'ın kuzeyi ve 'deki barınma alanlarından kaçan 3 /'li teröristin daha hudut karakollarına teslim olduğu bilgisini paylaştı.

Terör örgütü 'da çözülme devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığındna yapılan açıklamaya göre kararlı operasyonlar sonucu teröristler teslim olmaya devam ediyor.

TESLİM OLDULAR

kuzeyi ve barınma alanlarından kaçan 3 PKK/'li terörist ve hudut karakollarına teslim oldu.

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