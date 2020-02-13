13 Şubat 2020, Perşembe
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Son dakika: YPG-PKK'nın kuryesi yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020
YPG-PKK'NIN KURYESİ YAKALANDI!

Son dakika haberi: 'in ilçesinde terör örgütü /'ya kuryelik yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Söz konusu operasyonun gerçekleştirildiği gün Suriyeli A.A'nın, üzerinde tabanca ve YPG/PKK'ya ait olduğundan şüphelenilen malzemelerin bulunduğu çanta ile Suriye sınırından 'ye geçtiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ve Başkanlığı müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü / üyelerinin yurda yasa dışı yollardan girmesini sağladıkları iddia edilen kaçakçılarına yönelik 10 Şubat'ta düzenlenen 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonu derinleştirdi.

SURİYE SINIRINDAN TÜRKİYE'YE GEÇTİ

Söz konusu operasyonun gerçekleştirildiği gün Suriyeli A.A'nın, üzerinde tabanca ve YPG/PKK'ya ait olduğundan şüphelenilen malzemelerin bulunduğu çanta ile Suriye sınırından 'ye geçtiği öğrenildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu ilçesinin Çakır Mahallesi'nde tespit edilen iki farklı adrese komando timleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda A.A. gözaltına alındı. 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

KOD ADI: "BERHUDAN"

'in Kızıltepe ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye uyruklu S.R. ve M.H'nin göçmen kaçakçılığı yaptıkları, YPG/PKK mensuplarının yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmesini sağladıkları tespit edilmiş, takibe alınan S.R. ve M.H. ile beraberindeki S.A, E.X. ve Ahmet Fereç Halil'in bulunduğu araç, Suriye sınırına sıfır noktadaki Şenyurt Mahallesi'nde durdurulmuş ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Halil'in, terör örgütüne geçen yıl katıldığını, örgütte "Berhudan" kod adını kullandığını itiraf ettiği öğrenilmişti.

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