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Rusya’nın ABD üzerinden Türkiye'ye yaptığı göndermeye cevap gecikmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020
RUSYA'NIN GÖNDERMESİNE CEVAP GECİKMEDİ

’de Türk askerlerine yönelik olarak Rejim unsurları tarafından yapılan saldırılar bölgede tansiyonun yükselmesine yol açtı. , gereken cevabı anında vererek 200’den fazla rejim unusurunu yok etti. Süreç içerisinde ’nin Türkiye yönelik mesajları oldu.  ABD’nin "Saldırıda askerlerini kaybeden  müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasından sonra , AA'nın Washington yönetiminin 'ye yaptığı silah yardımlarına ilişkin grafiğini paylaşıp "Takdiri size bırakıyoruz" mesajını verdi. Sosyal medyaya kullancıları Rusya'ya cevabı arşiv görüntüleriyle verdi.

rejim güçlerini gözlem noktalarının ötesine atmak için operasyonlarına devam ederken, - hattında da karşılıklı atışma başladı. ABD'den gelen "Saldırıda askerlerini kaybeden müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasına Rusya Büyükelçiliği, AA'nın Washington yönetiminin 'ye yaptığı silah yardımlarına ilişkin grafiğini paylaşıp 'Takdiri size bırakıyoruz' dedi. Cevap ise arşivlerden geldi.

RUSLARI RAHATSIZ ETTİ

ABD'nin 'deki son saldırıları üzerine Türkiye'nin yanında konumlanması Rusları rahatsız etti. ABD yönetiminin İdlib ekseninde Türkiye'ye desteğini açıklamasının ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin hesabından yana getirilmiş iki fotoğraf "Takdiri size bırakıyoruz" mesajı ile paylaşıldı.

"TAKDİRİ SİZE BIRAKIYORUZ"

ABD'nin "Saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasından sonra Rusya, AA'nın Washington yönetiminin YPG'ye yaptığı silah yardımlarına ilişkin grafiğini paylaşıp "Takdiri size bırakıyoruz" mesajını verdi. Rusya'ya cevap ise arşivlerden geldi...

İşte sosyal medyada verilen tepkiler:







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