Rusya’nın ABD üzerinden Türkiye'ye yaptığı göndermeye cevap gecikmedi
İdlib’de Türk askerlerine yönelik olarak Rejim unsurları tarafından yapılan saldırılar bölgede tansiyonun yükselmesine yol açtı. Türkiye, gereken cevabı anında vererek 200’den fazla rejim unusurunu yok etti. Süreç içerisinde ABD’nin Türkiye yönelik mesajları oldu. ABD’nin "Saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasından sonra Rusya, AA'nın Washington yönetiminin YPG'ye yaptığı silah yardımlarına ilişkin grafiğini paylaşıp "Takdiri size bırakıyoruz" mesajını verdi. Sosyal medyaya kullancıları Rusya'ya cevabı arşiv görüntüleriyle verdi.
Türkiye rejim güçlerini gözlem noktalarının ötesine atmak için operasyonlarına devam ederken, Rusya-ABD hattında da karşılıklı atışma başladı. ABD'den gelen "Saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasına Rusya Büyükelçiliği, AA'nın Washington yönetiminin YPG'ye yaptığı silah yardımlarına ilişkin grafiğini paylaşıp 'Takdiri size bırakıyoruz' dedi. Cevap ise arşivlerden geldi.
RUSLARI RAHATSIZ ETTİ
ABD'nin İdlib'deki son saldırıları üzerine Türkiye'nin yanında konumlanması Rusları rahatsız etti. ABD yönetiminin İdlib ekseninde Türkiye'ye desteğini açıklamasının ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yana getirilmiş iki fotoğraf "Takdiri size bırakıyoruz" mesajı ile paylaşıldı.
"TAKDİRİ SİZE BIRAKIYORUZ"
ABD'nin "Saldırıda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasından sonra Rusya, AA'nın Washington yönetiminin YPG'ye yaptığı silah yardımlarına ilişkin grafiğini paylaşıp "Takdiri size bırakıyoruz" mesajını verdi. Rusya'ya cevap ise arşivlerden geldi...
İşte sosyal medyada verilen tepkiler:
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