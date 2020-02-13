13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika haberi | FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020
FETÖ'NÜN GATA'DAKİ YAPILANMASINA DARBE

dakika haberi... 'nün 'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

'nün 'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN