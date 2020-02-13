Başkan Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı
Giriş Tarihi: 13.02.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan paylaşımında, "Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.
Erdoğan, Dünya Radyo Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."
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