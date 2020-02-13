13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYA RADYO GÜNÜ PAYLAŞIMI

Başkan , 'nü Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan paylaşımında, "Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan , 'nü Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Erdoğan, Dünya Radyo Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN