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İBB’den 235 milyonluk antrikotlu yemek bütçesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
İBB’DEN DUDAK UÇUKLATAN İSRAF!

Özellikle sosyal medyada musakka-antrikot savaşı olarak karşılık bulan görüntüler hafızalardaki yerini korurken ’nin organizasyon ve yemek menüsü için dudak uçuklatan bütçe ayırdığı ortaya çıktı. İçinde antrikotun da bulunduğu yemek menülerine 235 milyon liralık bütçe ayrıldığı ortaya çıktı.

() Başkanı 'nun 31 Mart seçimlerinin ardından mazbata aldıktan sonra ilk icraatı giderek senaryo olduğu sonradan ortaya çıkan bir hareketle yemekhanede musakka kendisine ise antrikot hazırlandığını söylenmesi üzerine antrikotun iptal edilerek tek tip yemek emri vermesi olmuştu.

İBB’de dudak uçuklatan israf belgelendi! Antrikot-musakka savaşını antrikot kazandı |Video İBB’DE DUDAK UÇUKLATAN İSRAF BELGELENDİ! ANTRİKOT-MUSAKKA SAVAŞINI ANTRİKOT KAZANDI |VİDEO

BÜTÇE DUDAK UÇUKLATTI

'un parasını İstanbulluların menfaati doğrultusunda kullanacağını ve en önemli projesinin israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz başkan olarak ilk icraatını çay ocağına giderek gerçekleştirmişti. Hizmetlinin yemekte ne var sorusuna "çalışanlar için musakka başkan için ise antrikot" hazırlandığını söylemesi üzerine itiraz eden İmamoğlu antrikotu istemediğini kendisinin de çalışanlar için hazırlanan yemekten yemek istediğini belirtmişti. Bu görüntüler hala hafızalardaki yerini korurken İBB tarafından organizasyon ve yemek menüsü için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı.

İBB’nin 235 milyonluk antrikotlu yemek bütçesinin belgeleri İBB’NİN 235 MİLYONLUK ANTRİKOTLU YEMEK BÜTÇESİNİN BELGELERİ

235 MİLYON 990 BİN LİRA BÜTÇE BELİRLENDİ

Vatandaşın birçoğunun ilk defa ismini duyduğu mantarlı kiş, kinoa patlıcanlı keçi peynirli trio gibi yemeklerden oluşan liste için toplamda 235 milyon liralık bütçe ayrıldı. Listede antrikot'un da bulunması "İBB'deki antrikot-musakka savaşını antrikot kazandı şeklinde yorumlandı. 6 Ocak günü gerçekleştirilen ve İstanbul genelini kapsayan hizmet alım ihalesinde, "'nce gerçekleştirilecek muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı işi" adıyla 235 milyon 990 bin lira bütçe belirlendi. Bu ihaledeki 235 milyonluk bütçenin çok büyük bir kısmının yemek menüsüne ayrıldığı öğrenildi. İhale maddesinde Yüklenici firma tarafından her seferinde en az 100, en fazla 3 bin kişiyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek olan yemek organizasyonlarında antrikot yemek menülerinde önemli bir yeri kapsıyor.

Musakka dedi ünlü balıkçıda çıktı MUSAKKA DEDİ ÜNLÜ BALIKÇIDA ÇIKTI

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