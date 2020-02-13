Gaziosmanpaşa'da çöp kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa'da, çöp kamyonun altında kalan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'nde geçen Pazartesi meydana gelen olayda General Aldoğan Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 79 yaşındaki Bekir Menteş'e, 1463 sokaktan caddeye çıkan çöp kamyonu çarptı. Yaşlı adamı fark etmeyen kamyon sürücüsü yoluna devam ederken, kazayı görenler ve kamyonun arka kısmında bulunan temizlik görevlisi sürücüyü uyardı.
İLK MÜDAHALEYİ OLAY YERİNDE YAPTI
Kamyon durduktan sonra durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Menteş'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Menteş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
"ÇÖP KAMYONU CADDEYE GEÇTİ, YAŞLI ADAMI FARK EDEMEDİ"
Kaza anını anlatan görgü tanığı Mücahit Aslan, "Çöp arabası yolun önündeydi. Önce bir durdu. Yaşlı dayımız da karşıya geçiyordu. Çöp kamyonu caddeye geçti, fark edemedi. Yaşlı adamı altına aldı. Sonradan fark etti. Sevdiğimiz bir insandı. Hep camiye gelirdi. Çay içerdik" dedi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak başında bekleyen çöp kamyonu sürücüsünün, caddeye geçmeye çalıştığı görülüyor. Bekir Menteş (79) o sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Kısa bir süre sonra kamyon sürücüsünün caddeye geçtiği, yoluna devam ettiği, bu sırada kamyonu fark eden Menteş'in koşmaya çalıştığı görülüyor. Tüm çabalarına rağmen yaşlı adam kamyonun altında kalıyor. Kamyonun arka kısmında bulunan temizlik görevlisinin, araçtan inerek kamyonun ön tarafına doğru koştuğu görülüyor.
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