Muş merkezli operasyonda PKK'ya dev darbe!
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Muş merkezli 5 ilde PKK/KCK terör örgütü üyesi ve yardım yatakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muhtar, aza ve güvenlik korucusunun bulunduğu 39 şahıs gözaltına alındı.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Muş merkezli 5 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
39 GÖZALTI
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek ve terör örgütüne yardım yataklık etmek suçlarından haklarında yakalama ve arama kararı çıkarılan 52 şahıstan 4 köy muhtarı, 4 aza, 1 GGK'ya yönelik Muş merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon icra edildiği ve Muş'ta 32, İstanbul'da 3, Bursa'da 2, Balıkesir'de 1, Bitlis'te 1 şahıs olmak üzere toplam 39 şahsın yakalandığı kaydedildi.
13 şahıs için yakalama çalışmalarına devam edildiği ifade edilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
SİLAH VE ÖRGÜT FLAMALARI ELE GEÇİRİLDİ
"Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 22 adet 7,62 mm çapında fişek, 2 adet tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda PKK/KCK terör örgütünü temsil eden kolye, resim, flama vs. ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır."
PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 46 şahsa adli işlem yapıldı
Ayrıca, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen toplam 46 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi.
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