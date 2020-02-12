Trabzon kar tatili var mı? 13 Şubat Perşembe Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Trabzon Valiliği MEB…

13 Şubat Trabzon kar tatili var mı? Trabzon’da yarın okullar tatil mi sorusuna ilde yaşayan öğrenci ve veliler yanıt arıyor. Trabzon Valiliği MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 13 Şubat Perşembe Trabzon yarın okullar tatil mi? Karadeniz bölgesinde günlerdir etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk nedeniyle tatil kararı alınmıştı. Öğrenciler yeni bir tatil kararı olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar…

Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Trabzon kar tatili var mı? Trabzon Valiliği MEB açıklamaları yoğun şekilde sorgulanıyor. Trabzon kar tatili kararı için gözler Valilik açıklamasına çevrildi. 13 Şubat Trabzon yarın okullar tatil mi? Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle eğitim öğretim hayatında günlerdir aksama yaşanıyordu. İşte, Trabzon kar tatiline ilişkin merak edilen son bilgiler!

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (13 ŞUBAT)

Trabzon kar tatiline ilişkin henüz resmi bir karar alınmadı. Karar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışlarına Dikkat!: Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.