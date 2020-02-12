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Son dakika: FETÖ'den yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü için istenen ceza belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
FARUK GÜLLÜ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, ünlü baklavacı 'nün örgüt üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı 'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, Güllü hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan işadamı Faruk Güllü'nün tahliye talebine ret FETÖ ÜYELİĞİ SUÇLAMASIYLA YARGILANAN İŞADAMI FARUK GÜLLÜ'NÜN TAHLİYE TALEBİNE RET

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