THY'den kadınların bilimdeki rolünün artması için destek sözü
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ''Bizim kadınlara olan sarsılmaz desteğimiz sadece iş alanında değil. Türk Hava Yolları olarak spor alanında da cinsiyet eşitliğine inanıyoruz ve sporun gücüne inanan bir firma olarak dünya çapında çeşitli sporcuları, takımları ve turnuvaları da memnuniyetle destekliyoruz.'' dedi.
THY, 5. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde Kraliyet Bilim Akademisi Uluslararası Vakfının (RASIT) iş birliği ile kutladı.
Aycı, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından katılımla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlaması konusunda görüş alışverişlerinin yapıldığı bu platformun, kadınların bilimdeki rolünün artmasına da olanak sağlayacağını söyledi.
Türkiye'nin kadın hakları konusunda öncü ülkelerden biri olduğunu ve havacılık alanında da 1930'lu yıllardan beri Türk kadınlarının havacılıktaki rolüyle THY'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi durumunda bulunmasından gurur duyduklarını vurgulayan Aycı, tarihteki ilk savaş uçağı pilotunun da Türkiye'den Sabiha Gökçen olduğunun altını çizdi.
Kadınların, 1933'te kuruluşundan beri THY'de sürekli artan şekilde aktif rollerde yer aldığını ifade eden Aycı, ''Şu anda, iş gücümüzün yüzde 46'sını kadınlar oluşturuyor ve tam bir cinsiyet eşitliğinin sağlanması için de bu oranı giderek artırıyoruz." dedi.
THY'nin, bünyesindeki 211 kadın pilotla Avrupa'da en fazla kadın pilota sahip hava yollarından biri olduğuna dikkati çeken Aycı, kurumdaki kadın pilotların sayısının son 10 yılda 5 kat arttığını bildirdi.
Aycı, ''Kadınlara sarsılmaz desteğimiz sadece iş alanında değil. THY olarak spor alanında da cinsiyet eşitliğine inanıyoruz ve sporun gücüne inanan bir firma olarak dünya çapında çeşitli sporcuları, takımları ve turnuvaları da memnuniyetle destekliyoruz.'' diye konuştu.
THY'nin çevre duyarlılığı açısından da diğer hava yollarından farklı olduğunu anlatan Aycı, uçaklardan, alternatif yakıtlar ve sıfır atık projeleri geliştirmeye kadar çok yönlü bir yaklaşım benimsediklerini dile getirdi.
Aycı, Türk Hava Yollarının hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürdürdüğü bu asil mücadeleye destek vermeye devam edeceğini kaydetti.
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