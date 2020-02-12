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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
BAKAN KOCA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız.

tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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