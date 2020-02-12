Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız.
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