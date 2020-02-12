Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş il teşkilatının yemeğinde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
İstiklal Harbi'mizin zaferinin müjdecisi olan Maraş bu duruşunu hep korumuş, daima ileriye taşımıştır. Günümüzde de Kahramanmaraş bölgesinin öncü ve toparlayıcı şehri vazifesini yerine getirmeyi sürdüyor. Ülkemizin tarihi mücadele yönettiği şu dönemde Kahramanmaraş'ın gayreti bizim için çok daha önem taşıyor. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmaya mecburuz. Suriye'den Libya'ya, Ege'den Karadeniz'e kadar geniş bir alandaki mücadelemizin ehemmiyetini en iyi sizler biliyorsunuz. Yabancı güçleri selamlayanlar, manda teklifi ile milletimizin karşısına çıkanlar varsa bugün de benzer mankurtlar yine sahnededirler. Bu mankurtlara göre hendek kazanlar arkadaşlar, FETÖ'cüler hakkını arayan cemaattir.
HEDEFLERİNDE AK PARTİ VE ONUN GENEL BAŞKANI VAR
PKK'dan FETÖ'ye kadar ülkemize saldıran tüm terör örgütlerinin yanına tüm değerleri ile bu milletin karşısında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa ettirmeyi sürdüreceğiz. Maskeler inince altından en sefillikle faşistlik akan bu alçakların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu ülkeyi, terörist seviciler, yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız. Bu sinsi tuzağı boşa çıkartacağız. AK Parti olarak bizim çok sağlam durmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz tüm oklarının hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var.
7'DEN 70'E MÜCADELEMİZİN ÖNEMİNİ ANLATMALIYIZ
Ülkemizin başarısı bizim sağlam durmamıza bağlıdır. Bu kadro en küçük zaafiyet gösterir, surda en küçük gedik açtırırsa kin ve nefret dolu bir güruh sel olup ülkemizin üstüne çullanır. Gün birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma, kardeşliğimizi tahkim etme günüdür. Büyük kongre sürecimizi bu şahlanışın vesilesi haline dönüştürmeliyiz. Vatandaşlarımızın tamamının gönlünü kazanmak için gece gündüz çalışmalı, 7'den 70'e herkese ulaşmalı, mücadelemizin önemini anlatmalıyız. Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış derler. Her gün envai çeşit kanaldan yürüttükleri yalan, iftira, çarpıtma dolu kampanyalarıyla insanlarımızı ifsad etmeye çalışanları ancak bu şekilde durdurabiliriz.
ALLAH'IN İZNİYLE HER SIKINTIYA ÇARE BULUYORUZ
Kendi yakın çevrenizden başlayarak dalga dalga gayreti gösterdiğinizde ulaşamayacağımız hedef kalmaz. Bu kutlu mücadelede her birinize güveniyorum. Rabbim emeğinizi, gayretinizi arttırsın, yüreğinize kuvvet versin diyorum. Milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmek, mukavemetini kırmak, inancını sarsmak isteyenler sürekli ülkemizin kötü durumda olduğu, daha da kötüye gideceği yalanını tekrarlıyor. Elbette böylesine büyük mücadele veren ülkenin sıkıntıları, dertleri hatta kimi zaman kayıpları olacaktır. Allah'ın yardımı ve milletimizden aldığımız cesaretle her sıkıntıya çare buluyor, yaşadığımız her kaybı süratle telafi ediyoruz. Bunu El Bab, Afrin'de yaşadık mı? Yaşadık. Şu anda Tel Abyad, Rasulayn'da yaşıyor muyuz, yaşıyoruz. Ama hiçbir yerde elhamdülillah geri adım atmadık. Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan biziz.
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