Son dakika haberi | FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'nün cezası belli oldu
Son dakika haberi...İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON davasından dosyası ayrılan baklavacı Faruk Güllü'ye "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Güllü ile avukatları katıldı.
Duruşmada sanık ve taraf avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.
KARAR
Beyanların alınmasının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın "silahl�� terör örgütü olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Sanığın 3,5 yıldır cezaevinde olması nedeniyle tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, dosyaya yansıyan sağlık sorunlarını da dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirleri uygulayıp Güllü'nün tahliyesine hükmetti.
Sanığa ait taşınmaz mallar, ulaşım araçları, banka ve mali konulardaki her türlü hesaba, hak ve alacaklarla şirketlerdeki ortaklık paylarına el konulduğunu belirten mahkeme, verilen hüküm kesinleştiğinde, tedbire konu malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğinde dair yeterli somut delil bulunmaması nedeniyle el koyma kararının kaldırılmasını karara bağladı.
Mahkeme, soruşturma aşamasında sanık Faruk Güllü'nün sahibi olduğu şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanması kararının kaldırılmasına karar vererek, hüküm kesinleştiğinde kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına, ancak bu aşamada kayyum tayini kararının devamına hükmetti.
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