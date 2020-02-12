Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…
13 Şubat Sivas kar tatili haberleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas yarın okullar tatil mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Doğu Anadolu’da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim hayatında güçlük yaşanıyor. Birçok ilden peş peşe kar tatili haberi geliyor. Peki, Sivas kar tatili var mı? 13 Şubat Perşembe Sivas’ta yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…
Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili var mı? Sivas okullar tatil mi sorusu için öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Sivas Valiliği MEB son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. 13 Şubat Perşembe Sivas kar tatili için sorgulama sürüyor. Sivas'ta bu gece etkili olması beklenen kar yağışının Perşembe gününde de devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar -5 dereceye düşecek. Yağışların hafta boyunca süreceği belirtiliyor.
SİVAS'TA KAR TATİLİ VAR MI? (13 ŞUBAT PERŞEMBE)
Sivas kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kar tatili açıklaması geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
KAR KALINLIĞI 40 SANTİMİ BULDU
Sivas'ta kar yağışının aralıksız sürmesiyle kentte araç ve yaya trafiği aksadı. Sivas Belediyesi ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Karın keyfini çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ise kent meydanında fotoğraf çektirdi.
KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapanan yollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Sivas'ta sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Köy ve mahalle yolları araç ulaşımına kapandı. İl genelinde yoğun bir karla mücadele çalışması başlatıldı. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri araç ulaşımına kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, karla mücadele çalışmalarında önceliği hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan 1. dereceli köy yollarına veriyor. Asılsız ihbarlar, karla mücadelede aksamalara neden oluyor. Sivas Valiliğinden yapılan duyuruda, asılsız ihbarlar için yasal süreç başlatılacağı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- O ilimizde okullar iki gün tatil!
- Vuhan'da yaşayan isimden A Haber özel açıklamalar
- Erdoğan: Sinsi faaliyetler amacına ulaşamayacak
- Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi!
- İşte Esad rejimi helikopterinin enkazı
- 13 Şubat Van yarın okullar tatil mi?
- İdlib'de bölgede son durum ne? A Haber Neyrab'da
- Başsavcı açıkladı! Tahir Elçi soruşturmasında flaş gelişme...
- MSB'den anlamlı paylaşım: Kardeşlerinin yanındadır
- Başkan Erdoğan Pakistan'da parlamentoya hitap edecek! Sokaklar fotoğraflarla süslendi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…
- 13 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklamaları!
- 13 Şubat Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis kar tatili için son açıklama geldi!
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? Elazığ okullar tatil mi? Elazığ Valiliği MEB son dakika açıklaması!
- Trabzon kar tatili var mı? 13 Şubat Perşembe Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Trabzon Valiliği MEB…
- 2020 KPSS ne zaman? KPSS 2020/1 başvuru tarihleri ne zaman? Lisans mezunları için KPSS başvuru tarihleri!
- KPSS sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2020 KPSS ne zaman?
- Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
- 2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
- Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?
- 13 Şubat Erzincan’da yarın okullar tatil mi? Erzincan kar tatili son dakika açıklaması!
- Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası… SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu?