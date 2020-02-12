Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…

13 Şubat Sivas kar tatili haberleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas yarın okullar tatil mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Doğu Anadolu’da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim hayatında güçlük yaşanıyor. Birçok ilden peş peşe kar tatili haberi geliyor. Peki, Sivas kar tatili var mı? 13 Şubat Perşembe Sivas’ta yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili var mı? Sivas okullar tatil mi sorusu için öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Sivas Valiliği MEB son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. 13 Şubat Perşembe Sivas kar tatili için sorgulama sürüyor. Sivas'ta bu gece etkili olması beklenen kar yağışının Perşembe gününde de devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar -5 dereceye düşecek. Yağışların hafta boyunca süreceği belirtiliyor.

SİVAS'TA KAR TATİLİ VAR MI? (13 ŞUBAT PERŞEMBE)

Sivas kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kar tatili açıklaması geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMİ BULDU

Sivas'ta kar yağışının aralıksız sürmesiyle kentte araç ve yaya trafiği aksadı. Sivas Belediyesi ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Karın keyfini çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ise kent meydanında fotoğraf çektirdi.

KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapanan yollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Sivas'ta sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Köy ve mahalle yolları araç ulaşımına kapandı. İl genelinde yoğun bir karla mücadele çalışması başlatıldı. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri araç ulaşımına kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, karla mücadele çalışmalarında önceliği hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan 1. dereceli köy yollarına veriyor. Asılsız ihbarlar, karla mücadelede aksamalara neden oluyor. Sivas Valiliğinden yapılan duyuruda, asılsız ihbarlar için yasal süreç başlatılacağı belirtildi.