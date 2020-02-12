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Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz açıkladı! Tahir Elçi soruşturması tamamlanmak üzere

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
BAŞSAVCI AÇIKLADI! TAHİR ELÇİ SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME...

 , 2015'te Sur'da yaptığı basın açıklamasının ardından yaşanan başına isabet eden kurşun ile hayatını kaybeden Baro Başkanı dosyası ile ilgili yaptığı açıklamada, 3 şüphelinin ifadesinin alındığını belirterek, "Soruşturma 4 yıla aşkındır sürüyor, titizlikle devam ediyor, tamamlanmak üzere" ifadelerini kullandı.

'da , Diyarbakır Barosu Başkanı iken 2015'te Sur ilçesinde bulunan Dört 'nin altında gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan başına isabet eden kurşun nedeni ile hayatını kaybeden dosyasına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.

SORUŞTURMA TAMAMLANMAK ÜZERE

, soruşturmanın bitme aşamasında olduğunu kaydederek 3 şüphelinin ifadesinin de alındığını kaydetti. Başsavcı Yavuz, "Soruşturma 4 yıla aşkındır sürüyor, titizlikle devam ediyor. Tamamlanmak üzere olduğunu daha önce belirtmiştik, son aşamalarına doğru geldik. İfade işlemlerini de tamamladık, bundan sonra soruşturma tamamlanıp dava aşamasına geçilecektir. Şuanda alınan 3 şüphelinin ifadesi var, hangi suçla ilgili sorgulandığını iddianame açıklandığında söylenecek şu anda soruşturma gizli" diye konuştu.

ELÇİ NASIL ÖLMÜŞTÜ?

Başsavcının son dakika açıklamasına konu Tahir Elçi 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare'nin altında gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan silahlı çatışmada başına isabet eden kurşun ile hayatını kaybetmişti. Elçi hayatını kaybettiğinde Diyarbakır Baro Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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